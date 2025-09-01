Правят STEM кабинети в 43 училища във Варна

В 43 общински училища във Варна ще бъдат изградени STEM кабинети по проект, който се финансира от Националния план за възстановяване и устойчивост, съобщиха от дирекция „Образование и младежки дейности“ в местната администрация. Целта е да се повиши дигиталната грамотност и мотивацията за учене на децата, като се насърчи интересът и развиването на умения в областта на природните и инженерните науки, изкуствения интелект, роботиката, информационните технологии и други перспективни направления.

В бъдещите лабораторни комплекси учениците ще работят в екип по практически задачи, които ще насърчават и предприемачеството.

Всички кабинети трябва да бъдат готови до 31 май 2026 г., а до началото на тази учебна година трябва да приключат текущите ремонти в сградите на училищата. През тази година те са на стойност над 2,25 млн. лв., като вече са приключени дейностите по измазване на учебните помещения и подмяната на подови настилки в 12 от учебните заведения. Отделно STEM центровете ще бъдат оборудвани с 8,6 млн. лв. До момента са закупени 312 компютъра, 5 шкафа за зареждането им, 58 комплекта по физика, биология, химия, цифрови микроскопи, както и 39 софтуерни продукта за мултидисциплинарно обучение, отчетоха от дирекция „Образование и младежки дейности“.