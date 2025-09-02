Отстраняват дерайлиралия трамвай след зловещия удар в подлез (СНИМКИ)

Полиция и екипи на Аварийното звено на Столичната община се опитват да отстранят дерайлиралия край Румънското посолство трамвай, който призори се заби в подлез до кръстовището на бул. "Ситняково" и ул. "Иван Асен", предаде фоторепортер на "Труд news".

Инцидентът по чудо се размина без невинни жертви и ранени.

Районът все още гъмжи от униформени и разследващи.

Основната им версия е, че група младежи за издебнали ватмана, който слязъл за минутка от превозното средство, за да си купи кафе. Те подкарали мотрисата бясно и вместо да направят десен завой в посока мол "Сердика", поели направо по "Иван Асен" в несъществуващ от години железопътен маршрут.

Ударът е бил толкова силен, че всичко наоколо е разрушено. По думите на служители в общината щетите са за милиони.

По-рано столичният кмет Васил Терзиев се закани, че ако се докаже външна намеса и превозното средство е похитено, Столична община ще потърси съдействие от държавното обвинение. Ако обаче се касае за човешка грешка или немарливо изпълнение на служебните задължения от страна на водача, служителят ще понесе възможно най-строгото предвидено от закона наказание.