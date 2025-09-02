Инж. Александър Дашев: Злополучният трамвай не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам

Още по темата: Втора версия за удара на трамвая - неизвестен дръпнал спирачката и избягал 02.09.2025 13:35

След получения рано сутринта сигнал за дерайлирал трамвай, на място е установено, че трамваят не е бил обезопасен от ватмана и съответно е потеглил сам. Това съобщи на брифинг инж. Александър Дашев - "Столичен електротранспорт".

"Дръпнал е спирачката и е затворил вратите. Текат проверки от наша страна, за да уточним точно какъв е пропуска. Ще вземем съответните мерки, ще се съберем на дисциплинарна комисия, ще решим по вътрешния ред и съответно ватманът ще бъде санкциониран по реда", поясни Дашев.

По думите му, трамваят не може да потегли на собствен ход. Записите от камерите са предадени на полицията.

"Камерите са в салона на трамвайната мотриса и във ватманската кабина. Има и т. нар. дивиар-и, които колегите още сутринта ги свалиха и са предадени на органите на реда", каза още Александър Дашев.

Щетите по дерайлиралите мотриси са на стойност около 50 000 лева. Ватманът е със стаж от над 20 години - опитен, не е имал сериозни нарушения и провинения. Трамваят е бил напълно изправен, на 29 август е минал технически преглед.