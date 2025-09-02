Нова вълна протести с искане за свобода на кмета на Варна

Кирил Петков: Държат политически затворници в килии с дървеници, прокуратурата бави исканията за промяна на мярката за неотклонение

Протест с искане за освобождаването на кмета на Варна Благомир Коцев и общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев събра стотици жители на града пред общината и продължи с шествие до съдебната палата. Утре протест ще има в София, а в четвъртък отново във Варна. Целта е да се спре покушението срещу демокрацията и справедливостта, които позволяват в европейска България да има политически затворници, казаха от трибуната изпълняващият функциите кмет Павел Попов и част от заместниците му. Те бяха категорични, че няма да допуснат предсрочни избори във Варна.

На протеста дойде и бившият премиер и съпредседател на "Продължаваме промяната" Кирил Петков. Той огласи, че безпрецедентно прокуратурата не внася в съда депозираното миналия петък искане за промяната на мярката за неотклонение на Благомир Коцев и съветниците, като бави 14 дни идентично искане за зам.-кмета на София Никола Барбутов. "Прокуратурата не спазва закона, държи политически затворници при строг режим. Имат един час дневна светлина, килиите са пълни с дървеници. Демокатично избран кмет стои два месеца в ареста, а сочен за международен контрабандист бързо излезе на свобода срещу парична гаранция. Ще сезираме европейските институции. Бойко Борисов и Делян Пеевски трябва да знаят, че има политическа цена за това политическо безобразие. Няма да стане! Няма да допуснем пълзяща диктатура", обяви Петков. Той добави, че друга цел на протестите е сваляне на правителството. А сестрата на кмета - Биляна, огласи, че откакто е в ареста, той не е бил разпитван.