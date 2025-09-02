Пожар в иглолистна гора над квартал "Веригово" в Хисаря

Пожар е възникнал в иглолистна гора над хисарския квартал "Веригово". От местната власт призовават за незабавна помощ за неговото потушаване.

Сборният пункт за доброволци е определен пред сградата на Общинската администрация в Хисаря. Оттам ще бъдат организирани действията по изпращане на хора към огнището.

Всички, които имат възможност и желание да се включат, са приканени да се отзоват възможно най-бързо. Препоръчва се доброволците да носят лопати, тупалки или метли, както и вода и мокри кърпи или дрехи.

От Общината съветват желаещите да помогнат да бъдат оборудвани и с лични предпазни средства – ръкавици, по-плътни дрехи и, ако е възможно, маска.

Към момента пожарът е овладян. В потушаването на пламъците се включиха десетки доброволци, горски служители и шест екипа на пожарната от Карлово, Хисаря, Стамболийски и Пловдив. Сигналът е подаден около 13 часа. Огънят е обхванал около 5 декара иглолистна и широколистна гора над квартал „Веригово“ в труднодостъпна местност. Въпреки че ситуацията е овладяна, на терен през цялата нощ ще останат дежурни екипи на пожарната.