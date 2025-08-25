Пожар унищожи кравеферма край Казанлък

Пожар избухна в кравеферма в Казанлък. До късно снощи продължи гасенето на големия пожар в казанлъшкото село Кънчево. Огънят унищожи до основи кравеферма, причинявайки смъртта на повече от 15 животни. Сигналът за бедствието е подаден около 21:00 часа в неделя.

На място незабавно бяха изпратени няколко екипа на пожарната. Гасителните действия бяха сериозно затруднени от неизключеното електрозахранване в обекта, което е създало допълнителна опасност за огнеборците и доброволците.

Въпреки бързата им реакция не успяха да спасят сградата, която е изгоря до основи. Тепърва предстои да се извърши оглед и да се установи пълният размер на нанесените щети.Причините за възникването на пожара все още не са ясни.