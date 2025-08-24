Гърция затвори пътя Златоград - Ксанти до средата на септември

Ремонти, гастарбайтери и туристи блокират трафика по гранични пунктове

Временно не работи и фериботът Оряхово - Бекет заради ниските води на Дунав

Пътят за Гърция през ГКПП - Златоград ще бъде затворен от 25 август до 13 септември 2025 г. поради строително-ремонтни дейности на гръцка територия. Това гласи уведомителна табела, поставена на граничния пункт, която беше споделена във фейсбук от кмета на Златоград Мирослав Янчев.

Ограниченията важат от 7:00 до 19:00 часа всеки ден, като само в неделя преминаването ще бъде възстановено нормално. Табелата е на български и гръцки език и посочва, че причината е асфалтиране и строителни дейности по пътя към Ксанти.

“Предварително не сме били уведомени от гръцките власти, нито общината, нито областната администрация, нито Гранични войски”, съобщи кметът.

Трафикът по пътя Златоград - Ксанти е особено интензивен през август, като туристическият поток включва както транзитно преминаващи, така и летовници, съчетаващи ваканция на море и планина.

Огромни опашки се регистрираха на другите гранични пунктове, като “Капитан Андреево” и “Калотина”, където чакането за преминаване отнемаше часове, съобщиха от Гранична полиция.

Зам.-шефът на ГКПП “Капитан Андреево” Мариан Куртов съобщи, че всички трасета за проверка работели, като само за двата почивни дни са обработени 6979 превозни средства, което прави около 290 на час. Основна част от пътникопотока са гастарбайтери, пътуващи от Турция към страните от Западна Европа.

Временно не работи и фериботът Оряхово - Бекет заради ниските води на Дунав. В Русе се извършва основен ремонт на българския участък на Дунав мост, като движението се осъществява в една лента с регулиран пропускателен режим. Движението през ГКПП “Станке Лисичково” на границата със Северна Македония вече е възстановено в двете посоки, съобщиха от АПИ. От там посъветваха пътуващите към Гърция и другите гранични пунктове да планират маршрута си внимателно, да следят информацията на официалните табели и да се съобразяват с временните ограничения.