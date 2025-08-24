Новата методика за такса “смет” отказва македонци от регистрация

Съседите ни се записваха масово на адреси в Благоевградско

Предизвикателство има и пред фирми с текучество на кадри

Новата методика, по която ще се изчислява такса смет в Благоевград, ще доведе до масова дерегистрация на македонските граждани, които са записани на хиляди адреси в Благоевградска община. Ако собствениците на имоти декларират записаните на техни адреси македонци заради придобитото им българско гражданство, то те ще трябва да плащат нереално висока “такса смет”.

От 1 януари 2026 г. таксата за битови отпадъци вече няма да се изчислява според данъчната оценка на имота, а на база броя на ползвателите. За домакинствата това ще бъдат лицата, регистрирани на настоящия адрес, за предприятията - броят на наетите служители, за хотелите - броят на леглата, за заведенията - броят на местата за консумация, за студентските общежития - броят на настанените студенти, а за детските градини и училищата - броят на децата и учениците.

Таксата ще се формира чрез разделянето на разходите за сметоизвозване и депониране между броя на ползвателите, а разходите за поддържане на чистотата на обществените територии ще се изчисляват по квадратен метър застроена и незастроена площ. Примерно, ако към 30 септември 2025 г. общината отчете около 130 000 ползватели и разходите за първите две услуги възлизат на 5 милиона лева, сумата ще се раздели на този брой хора. Ако разходите за поддръжка на обществени площи са 4 милиона лева, а общата площ е около 3 милиона квадратни метра, цената ще бъде приблизително 19 стотинки на квадратен метър, която е и към момента.

По време на обсъжданията в Благоевград общинските съветници поставиха редица въпроси и изразиха притеснения относно практическото прилагане на новата система. Част от тях засягат случаи, в които има регистрирани лица на даден адрес, но те реално не живеят там. В някои имоти има десетки регистрирани македонски граждани, което би довело до значително по-висока такса. В тези случаи собствениците ще трябва да подават актуални декларации и при необходимост да дерегистрират лица, които реално не пребивават в имота. Въпроси възникнаха и относно студентите и временните наематели, които също ще се броят за ползватели, независимо дали живеят постоянно в жилището.

Съществуват и предизвикателства за предприятията, при които има постоянно текучество на работници - ще се търсят решения за гъвкаво отчитане на наетите лица.