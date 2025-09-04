Пореден инцидент в завод "Арсенал": Двама мъже са пострадали при трудова злополука

Двама работници пострадаха след трудова злополука в Завод 3 на "Арсенал" в Казанлък. Инцидентът е станал около 10:30 ч. по време на ремонтни дейности на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. 46-годишен работник е с тежка коремна травма и подложен на спешна операция. Пострадал е и друг работник на 56 години. Той е с травма, довела до увреждане на слуха.

В помещението, където е станало произшествието, не е възникнал пожар и няма нанесени материални щети.

Районна прокуратура - Стара Загора наблюдава досъдебно производство за причиняване на средна телесна повреда поради немарливо изпълнение на дейност, представляваща източник на повишена опасност.

Извършен е оглед на местопроизшествието, предстои назначаване на съдебномедицинска и техническа експертизи и разпити на свидетели. Срокът за разследването е два месеца.