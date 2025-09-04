Онкоболницата във Варна с нова кампания за безплатна профилактика

Записването на часове започва от 9 септември

Онкоболницата във Варна започва нова кампания по общинската програма за безплатни профилактични прегледи. Записването на часове стартира на 9 септември на регистратурата на Диагностично-консултативния блок и на тел. 052 975 840. То ще се прави месец за месец до изчерпване на средствата по програмата, съобщиха от здравното заведение, което от 15 г. е ангажирано с профилактиката на онкозаболявания.

Прегледи за рак на маточната шийка ще се извършват всеки ден от д-р Светослав Узунов. В кампанията ще участват и уролозите д-р Константин Петров и д-р Тони Стателов. Профилактика за рак на кожата ще правят д-р Диана Камбурова и д-р Бисерка Въжарова. Ежедневно пациенти безплатно ще приемат и осем хирурзи от болницата.