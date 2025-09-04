Тръгва кампания "Животът струва повече от лайковете" срещу опасните селфита

Заради зачестилите инциденти в опит да се правят атрактивни видеа и снимки за социалните мрежи "Електроразпределителни мрежи Запад" (ЕРМ Запад) започва информационна кампания под надслов "Животът струва повече от лайковете".

Инициативата е насочена към превенция на рисковото поведение сред деца и тийнейджъри, свързано с качване на електрически стълбове и съоръжения с високо напрежение за заснемане на "екстремни" кадри, съобщиха от дружеството.

"Кампанията цели да повиши информираността за реалните опасности от токов удар, падане и фатални инциденти, които могат да възникнат при подобни действия. От дружеството отбелязват, че се наблюдава нарастваща тенденция сред младите хора да търсят популярност чрез рискови предизвикателства, често вдъхновени от социалните медии", посочват от там.

Основните послания с хаштаг #StayAliveChallenge - "Животът струва повече от лайковете", са "Животът ти е по-ценен от всяко стори", "Не си играй с напрежението - играй с въображението", "Лайковете изчезват. Последиците остават".

Кампанията е насочена към ученици на възраст между 8 и 18 години, към техните родители и учители, които играят ключова роля в превенцията. Тя ще включва образователни видеа и инфографики в TikTok, Instagram и YouTube, разпространение на печатни материали, партньорства с разпознаваеми сред тийнейджърите лица и други активности.

"Труд news" припомня, че на 2 септември се състоя аварийно-спасителна операция на две непълнолетни деца, които се качиха на висока строяща се сграда край бул. "Цариградско шосе“.

В България има и няколко смъртни случая на малки деца и младежи, опитали се да заснемат ефектно селфи.