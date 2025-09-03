СДВР спасява седем деца, качили се на кран, за да си направят селфи

СДВР тази нощ предприе акция по спасяването на седем деца в София.

Тийнейджърите се качили на една от бизнес сградите на бул. "Цариградско шосе", която все още е в строеж. Децата, които са между 13 и 15 години, се покатерили на крана до сградата, а височината му е приблизително 200 метра. Причината за случилото се е "опасно селфи" – те се опитали да си направят снимка от върха на сградата, уточнява БНР.

Пет от тях вече са слезли сами, по разказа им - би трябвало в сградата да има още двама подрастващи, които обаче не познават.

Претърсването на обекта продължава. Не са установени лица на крана.