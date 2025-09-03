Трайчо Трайков: Веднага щом е възможно ще започне ремонт на подлеза при Румънско посолство в София

Веднага щом е възможно ще започне ремонт на подлеза при Румънско посолство в София, който беше разрушен от врязал се в него трамвай. Щетите са за десетки хиляди лева, само по трамвая са около 50 хил. лева.

Това заяви кметът на район "Средец" Трайчо Трайков. Още вчера той описа щетите по подлеза с думите, че все едно е ударен от бомба.

"Ремонтът ще започне веднага, в крайна сметка щетите трябва да бъдат покрити от виновните, но преди това има степени. Ще започне със средства от Столичен електротранспорт и аварийния фонд на общината, но след това трябва да бъдат покрити от застраховката. Ако разследването установи пряк извършител, вероятно ще има регрес и към тях", коментира Трайков, цитиран от обществената телевизия.

Районният кмет добави, че в оценката на щетите е включен и експерт по подлезите от ВИАС. "Но ударът е такъв, че има нарушения по конструкцията на входа на подлеза, разрушен бетон, скъсана армировка, изпотрошен гранит", поясни Трайков.

От своя страна инж. Милен Миньов от Столичния електротранспорт каза, че ще бъде формирана комисия, която ще разгледа действията на ватмана и най-вероятно ще бъдат предприети административни санкции.

"Ще му бъде наложено наказание при всички положения, предполагам, или предупреждение за уволнение, или уволнение, но за момента още не мога да кажа", коментира той.

Инж. Александър Дашев от "Столичен електротранспорт" съобщи снощи, че трамваят не е бил обезопасен докрай от ватмана и съответно е потеглил сам.

Преди това председателят на транспортната комисия към СОС Иван Таков съобщи, че на запис се виждала външна намеса - "ръка, която се протяга и бута скоростния лост в празната кабина на ватмана".