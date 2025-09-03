Задържаха 23-годишен мъж от видинското село Ракитница за отглеждане и притежание на конопени растения

В ареста са 24 часа е задържан 23-годишен мъж от видинското село Ракитница за
отглеждане и притежание на конопени растения, съобщават от Областната дирекция на
МВР във Видин.
Във вторник, при специализирана полицейска операция по линия на противодействие на
престъпленията, свързани с наркотични вещества, са иззети общо 24 растения с височина
от 145 до 245 см, както и четири насадени в саксии с височина 8 см, които при направения
полеви наркотест са реагирали на канабис.
В условията на неотложност са предприети мероприятия, в хода на които 23 годишният
мъж е установен в гориста местност в землището на село Ракитница в момент, когато е
поливал растения от рода на конопа. На мястото били намерени и иззети 12 растения с
височина от 167 см до 245 см. След това, също в условията на неотложност, е претърсен
обитавания от него имот в селото, където били намерени и иззети четири растения,
засадени в саксии с височина 8 см.
При извършено претърсване на още един имот в селото, за който е имало данни, че мъжът
отглежда насаждения от рода на конопа, били открити и иззети още 12 растения с височина
от 145 см до 210 см.
Работата по случая продължава в рамките на образувано досъдебно производство, уточяват
в съобщението си от ОДМВР-Видин.