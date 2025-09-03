Водачът на трамвая, катастрофирал вчера край румънското посолство, е временно отстранен от работа

Външна намеса е довела до самопотеглянето на катастрофиралия в София трамвай. Това е констатацията на "Столичен електротранспорт" по повод инцидента от вчера сутринта.

В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди след приближаването им превозното средство потегля само.

Ватманът е отстранен от работа до приключването на вътрешната проверка, назначена е и комисия, която да анализира фактите по този "безпрецедентен инцидент", както го определят от "Столичния електротранспорт".

"Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:

Водачът е напуснал кабината без да обезопаси мотрисата напълно според правилата;

Има информация за неизвестни лица в близост до кабината на мотриса.

Секунди по-късно превозното средство потегля без водачът да се намира в него.

На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.

Предприехме следните действия:

1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда – МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.

2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка.

3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.

4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността – включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми.

Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите", допълват от дружеството.