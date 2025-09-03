Водачът на трамвая, катастрофирал вчера край румънското посолство, е временно отстранен от работа

Външна намеса е довела до самопотеглянето на катастрофиралия в София трамвай. Това е констатацията на "Столичен електротранспорт" по повод инцидента от вчера сутринта.
В позиция, разпространена до медиите, от компанията обясняват, че след преглеждане на записите от кабината на мотрисата на превозното средство се е установило, че ватманът я е напуснал, без да я обезопаси напълно според правилата и в същото време в близост е имало неизвестни лица. Секунди след приближаването им превозното средство потегля само.
Ватманът е отстранен от работа до приключването на вътрешната проверка, назначена е и комисия, която да анализира фактите по този "безпрецедентен инцидент", както го определят от "Столичния електротранспорт".
"Предварителният преглед на видеозаписите от камерите в превозните средства показа следното:
На база установеното до момента, нашата хипотеза е за външна намеса, довела до самопотеглянето на мотрисата.
Предприехме следните действия:
1. Инцидентът беше незабавно предаден на органите на реда – МВР и Прокуратурата извършват разследване за установяване на отговорните лица и обществеността ще бъде информирана при установяване на всички подробности.
2. Водачът е временно отстранен от работа до приключване на вътрешната проверка.
3. Назначена е специална комисия, която анализира всички факти и ще изготви доклад.
4. Въвеждаме незабавни мерки за повишаване на сигурността – включително допълнителни инструкции за ватманите и технически проверки на заключващите механизми.
Наш приоритет винаги е безопасността на гражданите", допълват от дружеството.