Протестиращи се опитаха да влязат в сградата на НС, докато вътре тече първото заседание за този политически сезон (ВИДЕО)

Демонстранти опитаха неуспешно да пробият кордона от полицаи около сградата на Народното събрание. Това се случи по време на гражданския протест под надслов "Легитимното Народно събрание на българския народ против нелигитимно избран парламент", на който дойдоха привърженици на "Величие" и "Възраждане".

Демонстрацията беше свикана преди началото на есенната сесия на парламента. Кордонът от полицаи не допусна протестиращите да влязат в сградата на НС, където политическите партии обявяваха заявките и приоритетите си за новия политически сезон.

"Днес е първият работен ден на 51-вото НС, но всички знаем, че то е нелегитимно, защото е избрано с фалшификации и подмяна на вота на българските граждани", заяви Симеон Славчев - председателят на партия ,"Морал, инициативност, родолюбие" (МИР) и представител на сдружение Гражданска инициатива "Будители".

Управляващите не решават нито един проблем на гражданите, а сглобката от несъвместими партии води държавата към катастрофа, посочи Славчев като главен проблем.

"Протестиращите днес няма да блокират пътища, акцията е символична, но действията ни ще стават по-радикални, каза Славчев. Нашите действия ще продължат, няма да е само днес. Идеята е занапред да блокираме ключови кръстовища и пътни артерии в страната", допълни той. "Няма официален организатор, българските граждани се самоорганизираха и направиха този протест."

Той коментира посещението на председателя на Европейската комисия в България Урсула фон дер Лайен в България и го определи като "държавна измяна".



На протеста пред парламента гражданите държат плакати на българското знаме, с надпис , "Не на НАТО".