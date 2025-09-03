В първото национално състезание за социални предприемачи: Десет отбора представят идеи за наемане на уязвими хора

Десет отбора от цялата страна ще се включат в първото национално състезание за социални предприемачи, което ще се проведе на 4 и 5 септември в Балчик. Това съобщиха от базирания във Варна Регионален център за развитие на социалната икономика в Североизточна България, който организира хакатона съвместно с фондация „Добруджа – история, традиции, култура“ в Ботаническата градина на Софийския университет в партньорство с Община Балчик и архитектурно-парковия комплекс „Двореца“.

Участниците ще работят по индивидуални задачи и за 24 часа ще трябва да подготвят идеи за наемане на работа на хора от 12 уязвими групи, описани в Закона за предприятията на социалната и солидарната икономика. Помощ ще оказват специалисти по финанси, маркетинг, еврофондове и трудово право. В двата дни на Дамбата ще има изложение на стоки на социални предприятия, а на финала ще бъдат дадени две награди – за иновативен продукт и за най – подходяща за реализация идея.

От центъра допълниха, че за 2 г. броят на социалните предприятия у нас се е увеличил от 30 до близо 200.