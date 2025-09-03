Започва фестивалът на смеха "КАЛАТА"

Акробати ще танцуват по фасадата на Общината

Ще присъстват синът и правнучките на Георги Калоянчев

Конкурс за най - смешен костюм

В Бургас започва първия Фестивал на комедията и смеха - "КАЛАТА". Той е посветен на 100 години от рождението на Георги Калоянчев и Георги Парцалев, както и на паметта на писателя Алек Попов.

Събитието ще е изпълнено с много постановки, конкурси, забавления, филми и акробатични изпълнения.

"КАЛАТА" ще започне с атрактивен пърформанс на акробати. Спиращият дъхът техен танц, ще е по фасадата на сградата на Общината, в сърцето на града. Оттам, ще тръгне и карнавалното шествие, което ще премине по централната улица на Бургас - "Александровска", стигайки до площад "Тройката". В шествието ще се включи духов оркестър от 27 деца от цялата страна.

Фестивалът започва на 5 септември и ще продължи цели три дни.

„Освен че с ентусиазъм подкрепяме фестивала, още една причина той да се превърне в ежегоден и разпознаваем в националната културна карта е фактът, че Бургас има много знакови личности в сферата на културата.“, каза Весела Йорданова- шеф на дирекция "Култура и връзки с обществеността" в Общината.

За фестивала, в родния град на Калата, се очаква и семейството на Георги Калоянчев.

„Това е специален момент в програмата. Очакваме Ивайло Калоянчев – син на легендарния Георги Калоянчев, който ще пристигне в Бургас заедно със своите внучки, правнучките на великия актьор. Така първото издание на фестивала ще се превърне и в емоционална среща на поколения, обединени от любовта към комедийното изкуство“, коментираха от кметството.

На 5 септември, ще се проведе конкурс за най - смешен костюм, с водещ Даниел Петканов, а от 21 часа в Културен дом НХК, ще е прожекцията на филма "Бай Ганьо" /1991/. Това ще е премиера на дигитализираната версия на филма, по сценарий на Марко Стойчев и под режисурата на Иван Ничев.

Отново в Дома на НХК ще има още прожекции – на филмите „Калата“, „Парцалев“, „Два диоптъра далекогледство“, „Любимец 13“ и много други култови ленти.

На откритата сцена „Охлюва“ ще се проведе конкурс за най – добър виц.

Идеята за фестивала „КАЛАТА“ е на режисьора и продуцент Николай Урумов. „Целта ни е да запознаем и младите с творчеството на Георги Калоянчев“, каза Урумов.

Фестивалът ще отдаде почит и на още един виден български автор отишъл си без време – писателят Алек Попов. В негова памет ще бъде прожектиран филмът „Мисия Лондон" на режисьора Димитър Митовски.