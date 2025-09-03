Сергей Игнатов се преби с колело

Бившият образователен министър Сергей Игнатов пострада тежко по време на колоездачна обиколка с отбор на Нов български университет. Тимът бил част от „Дунав Ултра“, който се провежда по най-дългия туристически веломаршрут у нас – 740 км. 65-годишният Игнатов е категоричен, че причина за инцидента е лошата инфраструктура.

„На спускане от Оряхово до село Байкал, в нищото, шосето е толкова назъбено, че няма как да избегнеш дупките – разказа бившият министър. - Предното ми колело влезе в една дупка и аз с лявото око "целунах" асфалта. Имаше двама състезатели от Люксембург, които се записаха за свръх маратона, който е за 48 часа да се вземе това разстояние, и те са скъсали спици, извили са каплата и са се отказали, представете си, а бяха много надъхани“.

След падането Игнатов успял да се обади на други участници в състезанието, които му се притекли на помощ. Той е уверен, че падането му няма да забави останалите състезатели от тима му.

12-ото издание на „Дунав Ултра“ стартира от най-северозападната точка на България, село Куделин, със село Дуранкулак на Черно море, което е най-североизточното населено място в страната. Събитието е носител на Голямата награда “Иновация на годината в туризма” на Министерството на туризма на България. Маршрутът е в специалната селекция Best in Travel 2024 на пътеводителя Lonely Planet.