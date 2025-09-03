Налагането на глоби за скорост започва на 6 септември

На 6 септември в 12:00 ч. ще стартира правоприлагането за средна скорост, съобщи директорът на Националното ТОЛ управление проф. Олег Асенов след заседанието на Министерски съвет.

Асенов уточни, че на сайта на Националното ТОЛ управление динамично се актуализира информацията за текущо преминалите първоначална проверка отсечки.

"Към момента те са 14 на брой", коментира Асенов и отбеляза, че минути по-рано е бил информиран за още две отсечки, които са преминали проверка.

"Със старта ще бъдем готови с 22 отсечки, които покриват участъци от всички автомагистрали, така и ключови отсечки с висока концентрация на ПТП", каза още той.

До края на годината е подготвен график, с който да бъдат покрити над 1200 км от пътната мрежа за контрол на средна скорост.

Асенов засегна и темата с контрола по претоварването на пътните превозни средства (ППС) и претеглянето им в движение. Очаква се това да стартира около 15 октомври.