Засичането на средната скорост - само в една отсечка от 10 километра

Дълго рекламираната от чиновници и катаджии система за засичане на средна скорост с камерите на тол системата е с критично ниско покритие за страната и въвеждането є няма да даде реален ефект. Това съобщи днес инж. Богдан Милчев, шеф на Института за пътна безопасност.

Както писа “Труд news”, поправките в Закона за движение по пътищата, с които се въвежда понятието “средна скорост” и са описани правилата за измерване на “секционна средна скорост” в отделни отсечки от пътя, влизат в сила на 5 септември. Към днешна дата - 15 дни преди старта на засичанията, е сертифицирана само една отсечка от 10 километра. Тя е на Северна скоростна тангента на София между кварталите “Илиянци” и “Чепинци” като измерванията на тол камерите са и в двете посоки, уточни инж. Милчев.

Има вероятност до първата половина на септември да бъдат сертифицирани още 6 кратки отсечки, две от които са на магистрала “Тракия”. Първата е между пътните възли Вакарел и Ихтиман, а втората - Цалапица - Радиново. На магистрала “Хемус” участъкът е само един - между разклоните за Шумен и село Струйно, където е пътен възел “Белокопитово”. Един е участъкът и на магистрала “Струма” - Сандански-Дамяница. На всички тези места катастрофи стават много рядко и то заради неспазване на дистанция, отвличането на вниманието на водача, спукана гума и т. н. Почти няма злополуки заради превишена скорост, без значение дали е моментна или средна.

Само в другите два участъка, при които е напреднало сертифицирането, има концентрация на катастрофи. Това е отсечката Български извор-Сопот, който все още е част от главния път София-Варна и отсечката Телиш-Долни Дъбник в Плевенско, където на 31 март при катастрофа на ТИР и лек автомобил загина 12-годишната Сияна.

Само преди седмица в интернет бе пуснато българско мобилно приложение за системите за Android и iPhone, което всеки може да си свали на мобилния телефон. Засега в него са включени 8 отсечки на магистрала “Тракия” между София и Пловдив, като две от тях (Вакарел-Ихтиман и Цалапица-Радиново) са сред посочените за сертифициране. Останалите 6 са между Ихтиман-Траянови врата-Белозем-Капитан Димитриево-Динката-Радииново-Трилистник.

В тези участъци приложението само изчислява средната скорост на автомобила, показва на шофьора с колко се движи и му дава напътствия да намали в следващите няколко километра, за да влезе в нормата.