56% от българите смятат, че ЕС трябва да играе по-голяма роля в защитата на гражданите си от глобални кризи

Според последното проучване на Евробарометър 56% от българите смятат, че Европейският съюз трябва да играе по-голяма роля в защитата на гражданите си от глобални кризи и рискове за сигурността.

Подкрепата за по-тясно сътрудничество между държавите членки е 83%, а 69% от българите смятат, че ЕС се нуждае от повече ресурси, за да се справи с днешните предизвикателства.

В целия ЕС гражданите искат Съюзът да се фокусира върху отбраната и сигурността (37%) и върху конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (32%).

Българите обаче посочват конкурентоспособността, икономиката и промишлеността (40%) като свой основен приоритет, следван от демографията, миграцията и застаряването на населението (34%).

Отбраната и сигурността заемат едва пето място (24 %) за българските респонденти, след енергийната независимост, ресурсите и инфраструктурата (28 %) и безопасността на храните и селското стопанство (28 %).

Когато става въпрос за приоритетите на Европейския парламент, европейците посочват инфлацията и разходите за живот (41 %), отбраната и сигурността (34 %) и борбата с бедността и социалното изключване (31 %).

Българите отдадоха още по-голямо значение на икономическите проблеми: 56 % посочиха инфлацията и цените като най-важен проблем, следвани от икономическата подкрепа и заетостта (44 %) и борбата с бедността и социалното изключване (42 %). Отбраната и сигурността се нареждат на шесто място с 21 %.

Почти осем от десет европейци (78 %) считат, че ЕС като цяло трябва да финансира повече проекти. В България 73 % са съгласни с това, което е близо до средната стойност за ЕС.

Прозрачността също се очертава като ключово изискване: 91 % от европейците — и 88 % от българите — искат Европейският парламент да разполага с необходимите ресурси за контрол на разходите.

Междувременно 82 % от българите (в сравнение с 85 % в целия ЕС) подкрепят обвързването на фондовете на ЕС с условието за спазване на върховенството на закона и демократичните принципи.

Проучването разгледа и как гражданите възприемат членството в ЕС в ежедневието си.

В България 62 % казват, че действията на ЕС ги засягат — 51 % описват въздействието като положително, 28 % като неутрално и 21 % като отрицателно.

На въпроса дали страната им се възползва от членството в ЕС, 58 % от българите отговарят утвърдително, което е най-ниското ниво в Съюза.

За европейците като цяло основните ползи от членството в ЕС са запазването на мира и укрепването на сигурността (37 %), сътрудничеството между държавите членки (36 %) и икономическият растеж (29 %).

Българите обаче най-често посочват новите възможности за работа, следвани от мира и сигурността (29 %), подобреното сътрудничество (29 %) и икономическия растеж (22 %).

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че проучването показва, че гражданите искат ЕС да осигури стабилност в днешния несигурен свят, с акцент върху сигурността и икономиката.