Жена си купи пържола с червеи

Жена от Монтана се оплака, че си е закупила пържола с червеи от заведение, което предлага храна за вкъщи.

В социалните мрежи тя разказа, че бели червеи са щъкали от месото и гледката меко казано я е втрещила. Обектът е известен в града и се намира на канала покрай Плиските, уточнява агенция "BulNews".

По думите на клиентката тя повече няма да стъпи във въпросното заведение, което въпреки ниското качество държи най-високите цени в околията.

“Здравейте, храната, която показвате, не е закупена от нас. Всички наши ястия се приготвят ежедневно и при строг контрол. Ако твърдите обратното, молим да представите касова бележка и да върнете продукта, за да направим проверка. Без доказателства подобни твърдения подвеждат клиентите и уронват незаслужено репутацията ни”, обявиха от фирмата.

Потърпевшата категорична, че разполага с всички документи и те, заедно с ястието, ще бъдат предоставени на Агенцията по безопасност на храните в Монтана.