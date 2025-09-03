Румънски турист стана жертва на необичаен грабеж във Варна

Апашът захапал синджира му, за да го отмъкне

Румънски турист на 25 години стана жертва на необичаен грабеж във Варна. Преди 3 дни непознат го нападнал, захапал синджира на врата му, скъсал го и го отмъкнал, като междувременно ловко отнел и чантичка с лични вещи на смаяния чужденец.

Веднага след атаката той подал сигнал в полицията и органите на реда установили и арестували извършителя.

Той е на 23 години от варненското с. Каменар, има криминални регистрации и вече е бил осъждан. Повдигнато му е обвинение и е задържан за 72 часа, а досъдебното производство по случая тече под надзора на Варненската окръжна прокуратура.



