В Поморие строят Младежки център

В квартал "Север" на морския град

Ще отвори врати през юни догодина

Младежите в Поморие ще имат нова придобивка. През 2024 година проект на Общината спечели 100 % финансова помощ по Националния план за възстановяване и устойчивост. Той е за изграждане на Младежки център в града и ще се намира в квартал "Север". Разчистването на терена, за постройката вече започна.

„Целта на бъдещата сграда е тя да се превърне в място за млади хора на възраст от 13 до 29 години и да им предлага различни занимания, с които да се подпомогне социалното им включване“, коментира кметът на Поморие Иван Алексиев.

Заниманията в Младежкия център ще са насочени към повишаване на цифровите умения, развитие на предприемаческа грамотност, на общата и финансовата грамотност, комуникация и презентиране, медийна грамотност и други.

Заложени са и обмени на добри практики, организиране на съвместни обучения и събития в мрежа с други центрове в България и Европа, както и в такива от някои от побратимените градове на Поморие.

Очаква се Младежкият център да е много оживен, особено през лятото, когато и туристите, могат да участват в различни интересни събития.

До момента, в морския град няма Младежки център, затова местните с нетърпение чакат да отвори врати. Според проекта, той трябва да бъде завършен до края на месец юни, догодина.



