Кампания: "Дълголятие" : всеки сам решава, кога да свърши лятото

Клипове представят морските курорти

Всеки сам решава кога да свърши лятото. То не може и не трябва да е само три месеца. С много фестивали - на рибената чорба и виното, концерти и пътешествия до остров "Света Анастасия", или до Тюленовата пещера, с уникално „спа“, или с поклоннимески туризъм сезонът ще бъде удължен. Това е идеята на кампанията „ДългоЛятие“ – първата инициатива, която цели да удължи туристическия сезон на Южното Черноморие и да покаже, че регионът има какво да предложи и извън традиционните летни месеци.

Кампанията е на Министерството на туризма, което създаде клипове, представящи Южното Черноморие като дестинация, която съчетава морска почивка с музеи, културни и исторически обекти, дегустации на местни вина и продукти, СПА уикенди и фестивали. Богатствата на региона са достъпни и през септември и октомври, когато условията за пътувания и преживявания са не по-малко благоприятни.

Преди месец, бе проведена среща, в която бе взето решение за старт на рекламата на курортите на юг. Сега вече идеята е реализирана и всеки морски курорт е представен с великолепен клип, коментираха туроператорите.

Акцентът е поставен върху популяризирането на предимствата на Южното Черноморие – удобните и кратки разстояния между курортите, възможността туристите да нощуват в един град и същевременно лесно да се придвижват до съседен за ново изживяване.

Фокусът е върху богатата програма от събития през септември и октомври, които се превръщат в притегателна сила за български и чуждестранни гости.

Не е за пренебрегване и фактът, че рибната борса от края на септември ще заври от прясна риба. Започва есенният риболов на паламуд, ще се появи и леферът. Царете на рибата могат да бъдат закупени директно от лодките на морските вълци в Царево и Ахтопол. На рибната борса в Бургас пък още отсега се вият опашки за пресен сафрид и попчета. Пресният сафрид се харчи по 12 лева килото, видя екип на Труд news. Екземплярите са доста едри и търсени както от ресторантьорите, така и от домакинствата, и от туристите, които много често си ги приготвят сами на тиган.

В момента поставят и даляните, за есенния риболов, който е най – чакан и от рибарите, и от любителите на морска храна. Два от тях са край Созопол – в района на Райския залив и срещу къмпинг „Златна рибка“.