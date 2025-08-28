Почетоха паметта на двамата полицаи, загинали в опит да спрат автобус с мигранти

Бургас почете паметта на двамата загинали преди три години полицаи на входа на Бургас. Патрулката им бе буквално смляна, при опит да пресекат пътя на автобус с мигранти, влизащ в града.

Отслужена бе възпоменателна церемония по повод 3-ата годишнина от смъртта на Йордан Илиев и Атанас Градев. На мемориала на кръстовище „Трапезица“ присъстваха кметът на Бургас Димитър Николов, областният управител Владимир Крумов, зам.-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров, директорът на ОДМВР Бургас ст. комисар Владимир Маринов, близки, приятели и колеги на двамата полицаи.

„Три години след тежката трагедия, все още трудно се намират думи, с които да се изрази мъката от загубата на тези двама доблестни мъже. Съболезнования на семействата, на близките и колегите им. Времето едва ли лекува тази тежка загуба. Да почиват в мир“, каза кметът на Бургас Димитър Николов.

„Да си спомним за тези достойни мъже, които до последния миг служеха вярно на пагона и Родината. Наско, Данчо, не сте забравени“, емоционален бе директорът на ОДМВР Бургас ст. комисар Владимир Маринов.

Стана ясно, че големият син на Атанас Градев, веч е служител на Първо РУ Бургас, а малкият – тази година е студент.

Шофьорът на автобуса Омар Аднан не получи доживотна, нито 30-годишна присъда, както настояваха близките. За убийството на двама полицаи той бе осъден на 20 години затвор.

Мотивите на съда не са обявени вече шести месец. Омар Аднан вече излежава присъдата си в специално крило на Централния затвор в София, където е настанен само сред чужденци.