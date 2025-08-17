Прашки срещу монокини по плажовете

Пуритани се заканват със санкции

Монокините останаха в миналото

Заради скъпотията се върнаха трапезите по плажа

Тази година по бургаските плажове се наблюдава нова тенденция - дамите масово замениха монокините с прашки, което вече провокира дискусии за промяна на действащия морален кодекс за плажуване. Наблюдатели предупреждават, че към забраната за плажуване без горнище вероятно ще бъде добавена и забрана за прашки, тъй като и те разсейвали спасителите и привличали прекомерно внимание.

Моралният кодекс, който забранява на плажуващите дами да се пекат по монокини и да разсейват спасителите, все още не е отменен. Клаузата за забраната обаче трябва да се допълни с такава за прашките, защото те са също толкова изкусителни, смятат наблюдатели на ситуацията по плажа.

Моралният кодекс за плажуване бе написан преди няколко години от представители на църквите и други организации в града и има пожелателен характер. Нищо чудно сега авторите му да поискат спешни промени, като се има предвид опасното и коварно августовско море.

Моралистите се канят да искат въвеждане на глоби и санкции.

През 30-те и 40-те години дамските плажни костюми били цели, с изрязано деколте и плетени от трайна европейска вълна. Репродукция: Татяна Байкушева

В същото време дамите няма къде да се пекат дибидюс голи. Отдавна през летата в Бургас няма и Евин плаж. Вече години наред липсват огражденията в единия край на Северната ивица, където дамите трупаха тен без облекло.

А вътре, зад оградата на Евиния, се правеха незабравими пазари от търговки - полякини, които носеха парфюми “Бич може”, кремове, сутиени, обеци и гривни.

Междувременно през юли, в Историческия музей бе подредена уникална фотографска ретроспекция, показваща какви са били дрехите през вековете, включително банските.

Първите плажни констюми за дами покривали цялото тяло, а при врата, глезените и китките били привързани с ширити.

Преди 30-те години плажовете били отделно - мъжки от женски. Дори имало стражар, който пазел зорко за нарушители и имал право да стреля предупредително. За хитреците, които уж случайно изплували на дамския плаж, имало друго наказание - прекарвали ги през града за назидание, само по гащета.

През 30-те години плажовете били разделени на мъжки и женски. Мъжките плувки стигали до пъпа. Репродукция: Татяна Байкушева

Едва през 30-те и 40-те години плажовете вече са били смесени, а дамските плажни костюми вече били цели, с изрязано деколте и плетени от трайна европейска вълна. Върху тях намятали пъстра ефирна рокля или халат.

Изключително впечатление на плажа правят и трапезите с храна от вкъщи, които се завърнаха заради скъпотията в крайбрежните заведения. Все по-често се виждат хора, пристигащи на ивицата с хладилни чанти, в които освен храна, носят вода и напитки, за да не ги купуват от близките заведения.