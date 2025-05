„Преживяване близо до смъртта“. Ужасяваща буря потроши индийски Airbus с 227 пътници в полет

Пътнически самолет Airbus A321 на IndiGo, летящ от Делхи до индийския град Сринагар, се сблъска с мощна буря на височина около 11 километра. На борда е имало 227 души.

Индийските медии съобщават, че пътниците са описали събитията като „преживяване близо до смъртта“.

Хората крещят панически и се молят докато пилотите са принудени да обявят извънредна ситуация, показват споделени в социалните мрежи видеа.

Въпреки щетите, екипажът успява да приземи самолета безопасно в Сринагар - в крайна сметка никой от пътниците не е пострадал.

На земята обаче става ясно, че градушката почти напълно разрушила носа на машината, под който се намират радарът и метеорологичното оборудване. Щетите са толкова сериозни, че самолетът е изваден от експлоатация.

Авиокомпания IndiGo потвърди инцидента. Индийската служба за гражданска авиация започна разследване, за да установи дали метеорологичните условия са били взети предвид навреме и дали са били спазени всички протоколи за безопасност.

Индийската странат обяви, че пилотите са поискали да преминат за кратко през пакистанското въздушно пространство за да избегнат бурята, но авиационните власти в Исламабат са отказали на фона на крайно обтегнатите в момента отношения между двете държави.

SHOCKING SOCIOPATH PAK:

Pak rejected Indigo pilot's request last evening to use its airspace to avoid turbulence that nearly caused a catastrophe. Lahore Air Traffic Control would have rather sent many passengers to their deaths than helped. This is what passengers endured. pic.twitter.com/1sosrCZ3Lt