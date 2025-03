Пуснат е първият в света биологичен компютър - той използва клетки от човешки мозък и струва 35 000 долара

Първият в света биологичен компютър, наречен CL1, съчетава живи клетки, култивирани от човешкия мозък, със силиконов хардуер в усъвършенствана компютърна кутия, която също така действа като животоподдържаща функция на клетките. Може да бъде закупен за 35 000 долара, пише Newsweek.

Австралийската биотехнологична компания Cortical Labs наскоро обяви това, което нарича "първият в света биологичен компютър, който може да се управлява с код".

Иновацията зад CL1 се състои в поставяне на мозъчни нервни клетки, култивирани от индуцирани плурипотентни стволови клетки (iPS клетки) върху силиконов чип. Тези клетки реагират на електрически сигнали, образувайки мрежи, които обработват информация подобно на жив мозък.

