Първа информация за десетки жертви на труса от 7,7 по Рихтер в Тайланд и Мианмар, 20 деца са блокирани в срутено училище

Военната хунта, която управлява Мианмар след преврата през 2021 г., обяви извънредно положение в регионите Сагаинг, Мандалай, Магуей, Баго, щат Истър Шан и Найпидо, според съобщения в местните медии, след като земетресение от 7,7 по Рихтер разтърси страната.

Властите обявиха, че ще разследват щетите и ще започнат да координират спасителните операции в засегнатите райони.

Официален представител от голяма болница в Найпидо, столицата на Мианмар, каза, че сега това е „район на масови жертви“.

Говорейки пред информационната агенция AFP, служителят заяви, че има редици от ранени, които се лекуват пред спешното отделение на общата болница, която има на разположение 1000 легла. Те казаха, че някои хора се гърчат от болка, а други лежат неподвижно, докато роднините се опитват да ги утешат.

Засега няма напълно официални данни за броя на загиналите, само частична информация.

Най-малко десет души са загинали в джамията Шве Фон Шейн в Мандалай, съобщават местни медии.

"Срути се, докато се молехме. Около три джамии се срутиха. Имаше блокирани хора, така че най-малко десет души са загинали сега. Броят на загиналите може да е по-голям", каза спасителен работник пред Yangon Times.

Съобщава се, че повече от 20 деца са блокирани в училище в град Таунгу, в централен Мианмар, след като сградата се е срутила.

Благотворителни организации се опитват да спасят децата, според Yangon Times, мианмарски вестник, който каза, че училището Welu Wan е приютявало разселени хора.

Осем души са загинали след срутването на строеж в град близо до Мандалай. Властите се опасяват, че много други са в капан.

"Целият град Мандалай беше засегнат от земетресението. Спасителните екипи и болниците вече са препълнени. Справяме се с ресурсите, които имаме в квартала", каза очевидец, пожелал анонимност.

