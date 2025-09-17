Първа лига на дъното по публика в Европа

Българският футболен елит е на дъното в Европа по посещаемост. Това показа детайлен доклад на УЕФА, разглеждащ различни критерии в шампионатите на Стария континент. Според него, Първа лига е на 45-о място по посещаемост от всички 54 членки на европейската футболна асоциация. През настоящата кампания се наблюдава и спад от 16% в сравнение със сезон 2023/24. Факт е обаче, че все още не са се играли някои от най-значимите мачове у нас – Левски – ЦСКА, Левски – Лудогорец (б.а мачът е в петък и се очаква да се играе пред пълни трибуни, Ботев (Пд) – Локомотив (Пд) и ЦСКА – Лудогорец.

В същото време хърватският елит е със средна посещаемост от 5 671 души и е на 22-ро място, а Кипър е 26-и с 3 194 зрители на мач.

Зад България се нареждат първенствата на Азербайджан, Северна Ирландия, Албания, Грузия и Словения. Пред нас пък е Сърбия със средна посещаемост от 1 795 души, Беларус с 2 105, както и Босна и Херцеговина, Словакия и Финландия.

УЕФА показва още една класация, в която сме на незавидна позиция – тази по запълненост на стадионите на база общ капацитет. При нас е 11%, което ни отрежда 45-о място от 54 държави.

В същото време Първа лига е в топ 3 по смяна на треньори, където лидер е Сърбия. В родния елит средната смяна на специалист е 1.6 на клуб, докато средният за континента е 0.98.