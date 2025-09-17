Официално: Ивелин Попов има нов отбор

Арда осъществи трансферен удар, след като привлече доскорошния капитан на Ботев (Пд) Ивелин Попов. Трикратният носител на приза "Футболист на годината" подписа договор с клуба със срок до лятото на 2026г. Попов дори попада в плановете на Александър Тунчев за двубоя с ЦСКА, който ще се играе от 17:30ч. в Стара Загора.

Ивелин Попов е роден на 26 октомври 1997г и започва своята богата футболна кариера в столичния Септември. След това Попов преминава през редица други отбори, сред които са Левски, Фейенорд, Спартак Москва, Газиантеп и др. За последно той бе част от състава на Ботев Пловдив.

Новото попълнение на Арда е ставал два пъти шампион на България с тима на Литекс, с който печели и две купи на България, и още веднъж с Ботев Пловдив.За националния отбор Ивелин Попов има 90 мача и 18 гола, както и е бил негов дългогодишен капитан.