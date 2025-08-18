Рамо за малките предприятия: Извънредно заседание на Икономическата комисия се проведе в Бургас

Предстоят визити в Япония и Солун

Извънредно заседание събра членовете на постоянната Икономическа комисия към Общинския съвет и ръководството на Бургаската Търговско-Промишлена Палата /БсТПП/, за да обсъдят начини за подпомагане на малките и средни предприятия. Дискутирано бе и привличане на още работодатели и компании, както и възможностите пред малките и средни предприятия за подпомагането им по програмата за предприемачи на Община - Бургас.

Председателят на БсТПП г-н Тодор Демирков и изпълнителният директор г-жа Боряна Желева, заедно с членове на УС представиха дейността на създадената през 1905 г. в града и обединяваща над 1300 фирми браншова структура.

Стана ясно, че ще бъде сформирана делегация от български предприятия, които ще направят бизнес мисия в Япония през декември тази година, като има възможност за включване и на бургаски индустриални компании на форума "Semicon Japan 2025". За предприемачите в Бургас интерес би представлявала и предстоящата визита в Солун и възможността да осъществят контакти с клиенти и партньори от Гърция и цяла Югоизточна Европа.

Активните срещи на Ръководството на БсТПП с представители на бизнеса в Турция и Истанбулската търговска палата също дават осезаем резултат и се наблюдава засиленият интерес на фирми от южната ни съседка.