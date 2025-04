Резервоар с газ се е взривил на пристанището Бандар Абас в Иран, ранените вече са 516

Резервоар с газ е избухал на пристанището край южния ирански град Бандар Абас, предаде иранската агенция ИРНА, като се позова на първоначални данни.

Според последната информация ранените вече са 516 и са откарани в различни болници.

Взривът е станал на един от кейовете на пристанище „Шахид Раджае“. Това е най-голямото търговско пристанище в Иран. Над 70 процента от иранските стоки транзитират през него.

По-рано беше съобщено, че там са избухнали няколко контейнера, последвал е и пожар. Причините за взрива обаче за момента не са ясни. Той е отекнал в радиус от над 10 километра. Няколко сгради в пристанището са били сериозно повредени от взривната вълна.

Взривът стана почти по същото време, по което в столицата на Оман - Маскат, започна третият кръг от непреки преговори между Иран и САЩ за иранската ядрена програма, отбелязва Ройтерс.

Surveillance cameras captured the moment of the explosion at Shahid Rajaee Port, west of #BandarAbbas, in southern Iran.#ShahidRajaeePort#ShahidRajaee #Iran https://t.co/1QXlv7IwAV