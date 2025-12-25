Риби, изпълнени сте с любов, Девите ги очаква хаос

Представяме ви Виктория Николова, която специално за “Труд news” ще представя индивидуални прогнози за всяка зодия. Години наред рубриката водеше известният и обичан от нашия екип астролог Светлана Тилкова-Алена, която си отиде на 16 ноември 2025 г.

ОВЕН

Днес е време за уединение – обърнете внимание на себе си и на близките си. Интуицията ви е силна и ще ви насочва към правилните за вас решения. Комуникацията с близките ви и приготовленията около празника вървят гладко. Подходящо време е за разкрасителни процедури и планиране на пътувания. Избягвайте спорове и се стремете към хармонични отношения с околните. Правете добрини, не само днес но и през останалите дни от годината. Честита Коледа! Насладете се на топлината на празника и българските традиции!

ТЕЛЕЦ

Денят е подходящ за забавления, приятни срещи и творчески идеи. Благоприятен период е и за социални контакти, покупки и удоволствия. Намерете време да се възстановите и да презаредите енергията си. Здравето ви е добро, така че насочете усилията си към полезни занимания. Очаквайте креативни прозрения, които могат да доведат до добри резултати. Споделете празничните моменти с приятелите и семейството си. Честита Коледа! Нека празникът ви донесе топлина, усмивки и вдъхновение!

БЛИЗНАЦИ

Обстановката е напрегната, затова отделете време за себе си. Избягвайте важни решения и конфликти - бъдете смирени. Опитайте се да насочите енергията си към творчество или хоби, което ви радва, така ще презаредите вътрешната си енергия. Поставете лични граници, за да запазите вътрешния си баланс, но го направете с мек тон и без обвинения към другите. Намерете време за разходка или среща с приятел, за да се разтоварите. Честита Коледа! Позволете си да се насладите на празничната магия и радостите, които крие тя!

РАК

Денят е хармоничен и е подходящ за масаж и пътувания - тези удоволствия ще внесат разнообразие и спокойствие в ежедневието ви. Отдайте се на добре прекарано време с близките и приятелите ви. Ще ви хрумнат нови идеи за развлечения. Обърнете внимание на здравето си – не прекалявайте с храната, осигурете си почивка и време за възстановяване! Не се натоварвайте и не пренебрегвайте сигналите на тялото си. Честита Коледа! Нека празничната атмосфера ви зареди с топлина и усмивки!

ЛЪВ

Вдъхновени сте и изпълнени с творческа енергия, имате нови идеи. Благоприятно време е за благотворителност или помощ към другите – това ще ви донесе удовлетворение. В любовта всичко върви гладко, очакват ви приятни мигове с партньора ви. Пътувания до далечни дестинации или до родното ви място, ще ви заредят с позитивна енергия. Помислете за алтернативни начини да подобрите здравето си. Честита Коледа! Нека празникът ви изпълни с топлина, радост и приятни мигове с любимите ви хора!

ДЕВА

Обстановката е хаотична и трудно ще постигнете съгласие с околните. Не е подходящо време за покупки, важни разговори или големи проекти. Насочете енергията си към спорт или развлечения, които ви доставят удоволствие. Уединението ще ви помогне да възстановите вътрешния ви баланс. Разширете мирогледа си чрез четене на книга или нови занимания! Опитайте се да се отпуснете – малките радости ще облекчат стреса. Честита Коледа! Пожелаваме ви спокойствие, здраве и много усмивки в празничния ден!

ВЕЗНИ

Коледната атмосфера ви вдъхновява да мечтаете и да гледате в бъдещето с оптимизъм. Разходете се на места край вода: море, река, минерален извор или отидете спа, ще ви се отрази благоприятно. Времето, прекарано с близките ви, ще ви донесе усещане за уют и вътрешен мир. Обърнете внимание на здравето си – не прекалявайте с храната и напитките. Помислете как да подсилите имунната си система и не подценявайте силата на почивката. Нека Коледа ви подари здраве, хармония и поводи за усмивки!

СКОРПИОН

Днес интуицията ви е силна и ви насочва към правилните за вас решения. Чувствате се добронамерени и сте склонни да помагате на хората около вас. Комуникацията с близките ви върви гладко, което ще ви донесе усещане за хармония и подкрепа. Благоприятен момент е за промени и нови идеи. Отдайте се на забавления и време с любимите хора – това ще ви зареди. Грижете се за здравето си – отделете време за почивка. Честита Коледа! Нека топлината и радостта на празника изпълнят деня ви!

СТРЕЛЕЦ

Очакват ви моменти на напрежение и недоразумения с хората около вас. Важно е да не се претоварвате и да запазите спокойствие. Фокусирайте се върху забавления и разходки. Благоприятен момент е да прекарате време около вода - разходка до море или река ще ви помогнат да намерите вътрешен баланс. Творческата ви енергия е силна – изразете себе си чрез изкуство или хоби. Стремете се към здравословно хранене и отделете време за почивка. Честита Коледа! Нека денят ви донесе усмивки и вътрешен мир!

КОЗИРОГ

Благоприятен период е за забавления и срещи с приятели. Интуицията ви е силна и плановете ви се подреждат гладко. Намерете време за себе си, осигурете си почивка и се погрижете за тонуса си. Обърнете внимание на любимия си и се насладете на споделените мигове заедно – те ще укрепят връзката ви и ще внесат повече хармония в нея. Отделете време за искрени разговори и приятни моменти с близките ви хора. Честита Коледа! Пожелаваме ви хармония, вдъхновение и топлина в празничния ден!

ВОДОЛЕЙ

Настроени сте творчески и това ви дава нови идеи за бъдещо развитие. Пътувания, спорт и активности на открито ще ви заредят с позитивна енергия. Създайте си добър баланс между почивка и забавления. Не прекалявайте с храната и напитките днес и се фокусирайте върху по-здравословни навици. Отдайте се на срещи с приятели и весели моменти със семейството ви. Неочаквана изненада ще ви зарадва. Честита Коледа! Нека празникът ви донесе усмивки, уют и положителни емоции!

РИБИ

Днес сте изпълнени с любов, благодарност и добронамереност към света и хората около вас. Малки жестове на внимание към другите могат да донесат значими промени и радост - затова подарете ги на някого. Не е подходящ ден за важни решения. Времето с приятели и близки ще ви зареди с положителна енергия. Грижете се за здравето си и си осигурете време за почивка. Добре ще ви се отрази спорт, разходки или развлечения. Честита Коледа! Нека добротата и празничната магия изпълнят деня ви с топлина!

Виктория Николова е професионален астролог, треньор по личностно развитие и ТЕС практик. Има над 10 години професионален опит в областта на астрологията. Притежава сертификат “Най-висока степен” от Съюза на астролозите “Иван Станчев”. Сертифициран треньор/коуч - ниво “Мастър практик” по метода Direct Change Solution Coaching. Сертифициран ТЕС практик. Има многогодишен опит в различни енергийни практики.

Виктория Николова има завършени множество курсове и обучения в България и чужбина в областите астрология, личностно развитие, енергийни и холистични практики, здравословен и балансиран начин на живот.

Моята мисия е да помагам на хората да открият себе си и да опознаят своите силни и слаби страни, казва Виктория Николова. Показвам им как енергията на планетите работи за тях - кога е моментът да “натиснат газта” и кога да забавят темпото. Когато са на житейски кръстопът, използвам своите знания и умения, за да ги подкрепя да достигнат сами до най-подходящите решения за тях.

Екипът на “Труд news” приветства Виктория Николова и очаква нейните прогнози да бъдат полезни на всички наши читатели. Може да ги следите и на нашия сайт trud.bg