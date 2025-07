Род Стюарт - Подкрепя Фараж

Рок тиранозавърът Род Стюарт ядоса, възмути, притесни и напрегна либералните среди и прогресивните мулти-култи активисти след като обяви, че подкрепя Найджъл Фараж и неговата партия „Реформирай Обединеното кралство“. Той призова да се „даде шанс“ на Фараж и политическите му планове да откъсне Острова от захвата на двупартийния модел на консерватори и лейбъристи. По същото време Стюарт пя на фестивала Гластънбъри, където публиката обикновено е съставена от презадоволени левичари, които мразят собствената си страна и култура.

Род Стюарт направи изявлението за Фараж, след като беше попитан от журналист от „Таймс“ за настоящия политически климат във Великобритания. В интервюто за вестника Стюарт призна: „Трудно ми е да говоря по такива теми, защото съм изключително богат и заслужавам да бъда такъв, така че голяма част от случващото се не ме засяга. Но това не означава, че нямам мнение“. След това той критикува новата сделка за рестартиране на Брекзит на премиера Киър Стармър. Според него отстъпките на Стармър не го правят популярен. Стюарт каза, че не е ентусиазиран относно възможностите, които според него са налични за избирателите, преди да разкрие, че вече има контакт с Фараж. „Трябва да дадем шанс на Фараж. Той се представя добре. Познавам част от семейството му, познавам брат му и доста го харесвам“, каза певецът.

Сър Род Стюарт беше включен в специалното „място за легенди“ в програмата на прочутия фестивал в Гластънбъри преди да даде това интервю и с типичния си шеговит стил обяви, че е „горд, готов и повече от способен да задоволи и „погъделичка“ своите приятели там през юни“. Така и стана.

А в България го очакваме на 11 декември тази година за първия му концерт на родна земя. Сър Род Стюарт включи София като част от европейското си турне, озаглавено „За последен път“. С над 120 милиона продадени албума и сингли на първите места в класациите по света той е сред най-успешните личности в историята на популярната музиката. Концертът в столицата ще включва едни от най-запомнящите се песни от неговата кариера: "Maggie May", "Have I Told You Lately That I Love You", "Da Ya Think I"m Sexy", "The First Cut is the Deepest", "Forever Young" и много други.

В началото на 2025 година легендата на рокендрола каза, че „дните му са преброени“ в интервю за британския таблоиден всекидневник The Sun, в което разсъждава своя 80-ти рожден ден. „Наясно съм, че дните ми са преброени, но не се страхувам… Ще се насладя на последните няколко години, доколкото мога. Казвам няколко – вероятно още 15. Мога да го направя лесно, приятелю, лесно“, каза легендарния изпълнител.

Род Стюарт заяви, че той не е същият човек, какъвто е бил през 70-те и 80-те години, когато е можел да стои цяла нощ, да пие и да лудее, а сега трябва да пази гласа си. „Днес трябва да пазя гласа си преди и след всеки концерт“, каза Род.

На 80 години сър Стюарт продължава да обикаля планетата с музиката си, а по-рано през годината участва в официална церемония по поставяне на писма в „капсула на времето“ с крал Чарлз III.

Родерик Дейвид Стюарт е роден на 10 януари 1945 г. в Лондон. Той е най-малкото от пет деца, в работническо семейство - баща му Робърт Стюарт е строител. Ранната страст на Род Стюарт към музиката се запалва от разнообразна комбинация от влияния, предимно ритъм енд блус записи. Стюарт започва да прави опити да имитира стиловете на ранните рокендрол и R&B изпълнители. Неговият отличителен дрезгав глас, който по-късно ще стане негова запазена марка, започва да се развива естествено, докато той подражава на тези влияния.

Възходът на Род Стюарт към славата започва след престоя му в Jeff Beck Group в края на 60-те години, където неговият уникален вокален стил получава първоначално признание. Въпреки това, неговият ход да преследва солова кариера бележи началото на пътуването му към големите сцени. Стюарт издава дебютния си солов албум An Old Raincoat Won’t Ever Let You Down през 1969 г., но третият му албум Every Picture Tells a Story, издаден през 1971 г., наистина го катапултира в светлината на прожекторите.

Сред отличията му се вписват и награди като ASCAP Founders за текстопис, най-продаван автор на New York Times, Грами за Жива легенда и разбира се - рицарското звание, присъдено му през 2016 г. в Бъкингамския дворец за принос към музиката и благотворителните каузи.

Дава милиони за благотворителност

От десетилетия Род Стюарт е дълбоко ангажиран в различни благотворителни дейности, особено тези, които се фокусират върху музикалното образование, изследванията на рака и подкрепата за детски каузи. През годините Стюарт използва славата си, за да подкрепи множество инициативи и благотворителни фондации.Той е раздал милиони долари от богатството си за различни каузи.

Нашата среща беше съдбовна

На хората им е трудно да повярват, но след толкова години заедно и две деца, ние все още се обичаме като в първия ден. Нашата среща с Род беше съдбовна и затова толкова години по-късно решихме да подновим брачните си клетви – вече с увереността, че сме един за друг, която в началото беше само надежда. Това, което не знаете за него е, че е много забавен – мога да го слушам с часове да разказва смешки.

Пени Ланкастър, съпруга на певеца

Създаде свой собствен стил

Всички знаем, че Род Стюарт има огромно влияние върху музикалния свят. Той извървя дълъг път и успя да създаде свой собствен стил, който го превърна в легендата, която е . Той цени музиката като изкуство и много работи и досега за да се подобрява постоянно. Един голям талант, с много специфично звучене

Рони Уд, музикант

Има нещо американско в него

Род Стюарт е световна звезда, роден е в Лондон, но в него има нещо изконно американско. Разбира се, много английски рок звезди са се доказали в САЩ и от години има множество културни мостове между двете държави. Все пак имаме и един и същ език. Но при него наистина има нещо специфично американско.

Брет Истън Елис, писател