Рок легенди взривяват Летния театър в Бургас

Още два музикални фестивала до края на август

На 1 септември в 20.00 часа сцената на Летния театър, ще се превърне в арена на рок величия и легенди на българската рок музика. Рок концертът ще обедини музикантите на българската сцена в Бургас в подкрепа на каузата "За повече българска музика в национален ефир" и кампанията "Да свирим биологичния си часовник навреме" в подкрепа на хора с репродуктивни проблеми.

Музикантите от група "Спринт" и легендите на българския рок от групите "Щурците" /Валди Тотев/, "Сигнал" /Христо Ламбрев/, "Импулс" /Васил Стоев/, "Диана Експрес" /Илия Ангелов/ и Милена Славова ще бъдат заедно за незабравим концерт под звездите с емблематични хитове и вечни послания.

Още два големи музикални фестивала предстоят през август, преди този уникален рок концерт, съобщиха от Община Бургас.

Ценителите на джаза ще „плуват“ в свои води в Бургас, защото тази седмица продължава емблематичното събитие „Джаз в Бургас“, а "Егаси ФЕСТА" ще избухне с енергия, рими и ритъм. Организаторите са подготвили истински спектакъл и много изненади, които ще надминат очакванията на феновете - експлозивна комбинация от рап, живи инструменти и танци. Истинско шоу без аналог очакват меломаните на 15 август.

„Джаз в Бургас“ пък ще се проведе в дните от 14 до 17 август, а сред изпълнителите са Sofia Jazz Collective, Биг бенд, Йо Йо Бенд, Васил Петров и Симфониета Враца и други.