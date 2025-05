Русия заплашила да превземе още две украински области на преговорите в Истанбул

На преговорите в Истанбул Русия е заплашила да продължи войната и да анексира още две области на Украйна – Харковска и Сумска. Това съобщи кореспондентът на The Economist Оливър Карол в платформата "Х", позовавайки се на източник, запознат със срещата.

Според него, за да се постигне прекратяване на огъня, руските преговарящи са поискали Киев да предаде цялата територия на четирите „анексирани“ от Москва области - Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка - в рамките на техните административни граници, включително части, които руската армия в момента не контролира.

There's more. A well-placed source tells me Russia said it would agree to a ceasefire — only if Ukraine withdraws from the four "annexed" provinces Russia doesn’t even fully control. (!) Moscow also threatened to seize two more: Kharkiv and Sumy.

Според източник на Карол, Владимир Медински, ръководителят на руската делегация, де факто е заявил на украинците, че Русия е готова да воюва вечно. „Не искаме война, но сме готови да се борим година, две, три – колкото е необходимо. Воювахме с Швеция 21 години. Вие колко дълго сте готови да се сражавате?", попитал Медински украинските преговарящи.

Той не се посвенил да отправи и предупреждение: "Може би някои от тези, които седят тук на тази маса, ще загубят още свои близки."

Have an inside view into the Russia-UA talks from a well-placed source. This from Ru delegation head Medinsky says it all: “We don’t want war, but we’re ready to fight for a year, two, three—however long it takes. We fought Sweden for 21 years. How long are you ready to fight?”