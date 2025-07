Рядка вкаменелост на цератозавър е продадена за рекордните 30,5 милиона долара

Вкаменелост на цератозавър, която е една от четирите известни досега, е продадена на търг за 30,5 милиона долара, съобщава CNN.

Рядката вкаменелост на динозавър е „един от най-добрите и най-пълни примери от този вид, намирани някога“, се казва в изявление на аукционната къща Sotheby's, публикувано в сряда.

Екземплярът, който е единствената млада вкаменелост на цератозавър от четирите, беше продаден за сума, многократно надвишаваща прогнозната му стойност от 4 до 6 млн. долара в Sotheby's в Ню Йорк след шестминутна битка между шестима различни участници в търга.

The only known juvenile Ceratosaurus fossil just sold in the #SothebysNewYork sale room for a staggering $30.5 million, making it the third most valuable dinosaur fossil ever sold at auction. #AuctionUpdate



