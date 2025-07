Хутите разбиха претенциите на Европа за военноморска мощ

Катастрофална липса на ресурси

От юли 2024 г. Европа е загубила всякакви илюзии относно своите военноморски способности. Атаките на хутите в Червено море ясно показаха колко безсилна и уязвима е европейската политика за сигурност, особено без подкрепата на Съединените щати. Според The Economist, Операция „Aspides“ на Европейския съюз, замислена като „чисто отбранителна“ мисия за защита на морските пътища в Червено море, Индийския океан и Персийския залив, се е провалила пред очите на света.

След като САЩ постигнаха прекратяване на огъня с хутите, подкрепяна от Иран милиция, действаща в Йемен, през май, Европейският съюз имаше шанс да излезе изпод военния чадър на САЩ и да се утвърди като независима сила в региона. Нещата обаче не се развиха по план.

Операция „Aspides“ започна през февруари 2024 г. с добри намерения: да защити търговските пътища, чиито корабоплавания бяха намалели с 60% от началото на атаките на хутите през октомври 2023 г. Но когато два търговски кораба, "Magic Seas" и "Eternity C", бяха обкръжени, обстрелвани и потопени през юли, Европа остана безсилна. Според „Уолстрийт Джърнъл“ операторът на "Eternity C" се е обърнал към „Aspides“ за помощ, но в района не е имало нейн кораб.

