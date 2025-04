Самолет се разби в къща в Минесота (ВИДЕО)

Самолет избухна в огнена топка, след като се разби в къща в Минесота в събота, съобщава Daily Mail.

Самолет e паднал върху къща в Бруклин Парк в събота следобед, близо до Noble Parkway, според Fox 9.

В резултат от сблъсъка със самолета, къщата е избухнала в пламъци, оставяйки кълба черен дим, издигащи се във въздуха, което е накарало първите пристигнали респонденти да евакуират района.

BREAKING



Plane crashes into house in Minnesota. Residents were not home at the time. No word on the pilot or any passengers.



This is a developing story. pic.twitter.com/qpWkkDC8rH