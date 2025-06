Сателитни снимки поставят под въпрос дали ядрените обекти на Иран са унищожени

Решението на президента Доналд Тръмп да нареди на американските сили да атакуват три ключови ирански ядрени инсталации може да е саботирало известните атомни възможности на Ислямската република, но също така е създало монументално ново предизвикателство да се разбере какво е останало и къде.

Тръмп заяви, че силно укрепените обекти са „напълно унищожени“ късно в събота, но независим анализ все още не е потвърдил това твърдение. Вместо да доведат до бърза победа, ударите усложниха задачата за проследяване на урана и гарантиране, че Иран няма да създаде оръжие, според трима души, които следят ядрената програма на страната, пише Bloomberg.

Наблюдателите на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) остават в Иран и инспектираха повече от един обект, ден преди Израел да започне бомбардировките на 13 юни. Те все още се опитват да оценят степента на щетите и макар военните действия да могат да унищожат декларираните от Иран съоръжения, те също така предоставят стимул за Иран да скрие програмата си.

Всъщност има малка вероятност влизането на САЩ във войната да убеди Иран да увеличи сътрудничеството с МААЕ, каза Даря Долзикова, старши научен сътрудник в Кралския институт за обединени служби RUSI, лондонски мозъчен тръст.

„По-вероятният сценарий е те да убедят Иран, че сътрудничеството и прозрачността не работят и че изграждането на по-дълбоки съоръжения, които не са декларирани открито, е по-разумно, за да се избегнат подобни нападения в бъдеще“, каза тя.

🚨 Satellite images debunk Trump's claim of "total obliteration" of Iran's nuclear sites! 🛰️ Experts say Fordow, Natanz, and Isfahan were hit, but uranium stocks may be hidden. Is Iran's nuclear program really down? 🤔 #Iran #USStrikes #nuclear pic.twitter.com/mSt8rvdwPV

Инспекторите на МААЕ не са успели да установят местоположението на запасите на страната от Персийския залив от уран с почти оръжейно качество повече от седмица. Ирански служители признаха, че са счупили пломбите на МААЕ и са преместили резервите на неизвестно място.

No seismograph data, no FIRMS data except from an AD unit nearby, no radiation leakage, and the Iranians took all their shit out and covered the entrances with dirt two days prior. Lmfao nothing was destroyed pic.twitter.com/B5TywTeHwT