САЩ извършиха тестово изстрелване на междуконтиненталната ракета Minuteman III (ВИДЕО)

Съединените щати са изстреляли невъоръжена междуконтинентална балистична ракета Minuteman III, съобщи базата на космическите сили Ванденберг .

"Невъоръжена междуконтинентална балистична ракета Minuteman III беше изстреляна като част от тестов полет в 01:00 часа сутринта на 19 февруари 2025 г.", се казва в съобщението, цитирано от РИА Новости.

Съединените щати отдавна планират да заменят остарялата Minuteman III с тристепенна междуконтинентална балистична ракета Sentinel. Очаква се те да влязат в експлоатация около 2030 г., като пълната модернизация се очаква до 2038 г.

Дотогава американската армия провежда тестови изстрелвания на Minuteman III, за да гарантира техническите й параметри.

Закъсненията и множеството превишаване на разходите поставиха под съмнение програмата за превъоръжаване на Sentinel, но миналото лято Пентагонът каза, че разработването на ракетата ще продължи, въпреки че програмата струва 81% повече от първоначалните оценки, до 140,9 милиарда долара. Миналата седмица обаче стана ясно, че разработката е била спряна на фона на преструктуриране на стратегията за доставки за дизайна на Sentinel.

Ракетата Minuteman е първоначално проектирана за ядрено възпиране по време на Студената война със Съветския съюз. Тристепенният Minuteman III е на въоръжение в американската армия от 1970 г. и е способен да поразява цели в радиус от 12 000 километра.

В момента това е единствената междуконтинентална балистична ракета с наземно базиране, която притежават ВВС на САЩ. Производството на Minuteman е спряно в края на 1978 г. В момента, според открити източници, САЩ разполагат с 450 такива ракети.

US has successfully tested a Minuteman III intercontinental ballistic missile with a range of 13,000 kilometers. pic.twitter.com/cCFU8G5lCQ