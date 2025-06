САЩ изоставят три бази и изтеглят около 500 войници от Сирия, съобщава Fox News

Съединените щати затвориха две бази в Сирия и прехвърлиха друга под контрола на кюрдските "Сирийски демократични сили" като част от намаляване на военното си присъствие в страната, съобщи журналистът от Fox News Дженифър Грифин в социалната мрежа X , позовавайки се на двама американски служители.

"Около 500 американски войници се изтеглиха от Сирия през последните седмици... Три американски бази или бяха предадени на Сирийските демократични сили (SDF) , или бяха затворени. Това включва Обекта за поддръжка на мисията "Зелено село", който беше затворен, и Обекта за поддръжка на мисията "Ефрат", който беше предаден на SDF. Американските войски напуснаха и трети, много по-малък пост", се казва в публикацията.

