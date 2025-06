ФБР арестува китайски гражданин за контрабанда на биологичен патоген в САЩ

ФБР арестува във вторник китайски гражданин, за когото се твърди, че е внесъл контрабандно биологичен патоген в САЩ.

"Твърди се, че Юнцин Джиан е внесла контрабандно опасна гъба, наречена Fusarium graminearum, която е агротерористичен агент, в САЩ, за да я изследва в Мичиганския университет, където работи", заяви директорът на бюрото Каш Пател в публикация в платформата X.

New... I can confirm that the FBI arrested a Chinese national within the United States who allegedly smuggled a dangerous biological pathogen into the country.



The individual, Yunqing Jian, is alleged to have smuggled a dangerous fungus called "Fusarium graminearum," which is an…