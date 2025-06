Тръмп подписа заповед за удвояване на митата за стомана и алуминий до 50%

Президентът на САЩ Доналд Тръмп повиши митата върху стоманата и алуминия от 25% на 50%, следвайки обещанието си да увеличи данъците върху вноса в САЩ, за да подпомогне местните производители, съобщава Bloomberg.

Тръмп определи този ход, който влезе в сила в 12:01 ч. вашингтонско време в сряда, като необходим за защита на националната сигурност.

В заповедта се казва, че предишната такса „все още не е позволила“ на националните индустрии „да развият и поддържат степента на използване на производствения капацитет, която е необходима за устойчивото здраве на индустриите и за прогнозните нужди на националната отбрана“.

„Увеличаването на наложените по-рано мита ще осигури по-голяма подкрепа за тези индустрии и ще намали или премахне заплахата за националната сигурност, която представлява вносът на изделия от стомана и алуминий и техните производни“, се казва в директивата, която Белият дом публикува на X.

