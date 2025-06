САЩ пратиха стелт бомбардировачи близо до Иран

Група стратегически стелт бомбардировачи B-2A Spirit излетя от военновъздушната база Уайтман в Мисури, САЩ, и се насочва към остров Диего Гарсия, ключова американска военна база в Индийския океан, съобщава британското издание Defence Journal.

Според изданието, B-2 са придружени от осем самолета-цистерни KC-135 Stratotanker, които са се присъединили към тях над Канзас. Преразпределението на американски самолети става на фона на израелско-иранския конфликт, според изданието.

„През последните седмици в региона бяха разположени десетки американски самолети, включително изтребители, танкери и разузнавателни самолети. Два самолетоносача на ВМС на САЩ също участват в операцията, заедно с други сили“, отбелязват анализаторите на изданието.

Two flights of between 6 and 8 B-2A “Spirit” Long-Range Stealth Bombers departed from Whiteman Air Force Base in Missouri earlier tonight, joined by two groups of 4 KC-135 Aerial-Refueling Tankers each, all heading west towards the Pacific. The bombers have now begun their… https://t.co/5jVCaECNOw