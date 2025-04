САЩ пускат в битка стелт изтребителя "Frankenjet", роден от F-35. Защо го кръстиха на Франкенщайн?

Военновъздушните сили на САЩ обявяват, че "Frankenjet" ("Франкенджет"), изтребител стелт, рециклиран от части на два самолета F-35, унищожени при инциденти, вече е в експлоатация и е готов за битка, предава CNN .

"Frankenjet" е напълно боеспособен и готов да поддържа изтребители на първа линия", се казва в доклад от Службата за съвместна програма F-35 (JPO) на ВВС в сряда. Историята на рециклирания самолет започва през 2014 г., когато F-35A, който трябваше да излети на тренировъчна мисия от военновъздушната база "Еглин" във Флорида, претърпя "тотална повреда на двигателя", според доклада на военновъздушните сили за инцидента.

Самолетът, известен като AF-27, също е претърпял сериозни повреди в задната си част. Части от счупен ротор на двигател "прорязаха корпуса на вентилатора на двигателя, двигателното отделение, вътрешния резервоар за гориво, хидравличните и горивните тръбопроводи, преди да излязат през горната част на фюзелажа на самолета", заключава разследване.

Възникналият пожар е изгорил две трети от задната част на изтребителя, се уточнява в доклада. След това, на 8 юни 2020 г., носовият колесник на друг F-35A, известен като AF-211, се повреди при кацане във военновъздушната база "Хил" в Юта, причинявайки сериозни щети на този военен самолет, се казва в доклада за случилото се.

Останали две използваеми части от изтребители за 75 милиона долара

Така Военновъздушните сили останаха с две използваеми части от изтребители за 75 милиона долара – носа на самолета AF-27 и опашката на самолета AF-211.

"Frankenjet" е построен с рециклирани части

"Вместо да отпишат и двата самолета като тотални загуби, през 2022 г. екипите взимат смелото решение да премахнат носа от AF-27 и да го монтират на AF-211, за добавят оперативен самолет обратно към флота", се казва в доклад от F-35 JPO Office.

Скот Тейлър, който е главен инженер в производителя Lockheed Martin, обясни какво ще се случи в изявление за 2023 г.

"Всички части на самолета могат да бъдат разглобени и сглобени теоретично, но това никога не е било правено досега", каза Тейлър. "Това е първият F-35 "Frankin-bird" досега. Това е история", подчерта той.

"Франкин-птица" е каламбур на името "Франкенщайн" (главният герой в романа на Мери Шели) и "птица" (на жаргон за "самолет").

Работата е извършена в базата на военновъздушните сили "Хил" с "напълно нови и специализирани инструменти, приспособления и оборудване", според прессъобщение на военновъздушните сили от 2023 г.

След почти две години и половина ремонт, "Франкенджет" полетя за първи път през януари от военновъздушната база "Хил" до завода на "Локхийд Мартин F-35" във Форт Уърт, Тексас.

Като нов

"Първият полет на реконструирания самолет беше извършен на границите на обхвата на производителността и той се представи така, сякаш току-що е слязъл от оригиналната производствена линия", каза Джефри Дженсън, водещ инженер за варианта F-35A, в съобщение за пресата.

