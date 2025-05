"Ще предам щафетата на някой друг": Доналд Тръмп заяви, че не обмисля трети мандат

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че няма да се кандидатира за трети мандат в Белия дом, признавайки конституционните ограничения, които пречат за това.

„Ще бъда президент осем години, два мандата. Винаги съм смятал, че това е важно. Много хора продават шапки с надпис „Тръмп 2028“, но аз няма да го направя“, каза той в интервю за предаването „Meet the Press“ по NBC News.

Тръмп заяви, че възнамерява да предаде щафетата на следващото поколение републиканци, като посочи вицепрезидента Джей Ди Ванс и държавния секретар Марко Рубио за възможни наследници.

"Ще направя четири страхотни години и след това ще предам щафетата на някой друг. В идеалния случай на велик републиканец, велик републиканец, който да я продължи напред", заяви президентът.

Попитан дали Ванс ще бъде „начело в списъка“ като негов наследник, а Тръмп похвали вицепрезидента си, без да поема никакви ангажименти.

„Много е възможно“, каза Тръмп, преди да добави: „Не искам да се замесвам в това. Мисля, че той е фантастичен, брилянтен човек. Марко също е страхотен. Има много от тях, които са страхотни.“

През март Тръмп заяви по NBC News, че е получил настоятелни молби от съюзници да се кандидатира отново. Въпреки тези молби, Тръмп увери, че е наясно с реалностите, които му пречат.

„Това е нещо, което, доколкото ми е известно, не е позволено да се прави. Не знам дали е конституционно, че не ви позволяват да го правите, или нещо друго“, каза Тръмп.

22-рата поправка на Конституцията гласи, че „никое лице не може да бъде избирано за президент повече от два пъти“. Изменението на Конституцията за премахване на това ограничение би било изключително трудно, изисквайки подкрепата или на две трети от Камарата на представителите и Сената, или на две трети от щатските законодателни органи. И двата начина биха изисквали ратификация от три четвърти от щатите, припомня медията.

Президентът на САЩ отделно коментира преговорите за Украйна:

„Ще дойде момент, в който ще кажа: „Добре, продължавай да се правиш на глупав и да се бориш.“

Той призна, че понякога е близо до това да напусне диалога, но ситуацията се държи под контрол чрез „положителни промени“.

